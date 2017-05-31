В Ставрополе 3 июня пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.

В различных творческих программах детей научат плести косички, делать оригами, рисовать на асфальте, дефилировать. А также каждый ребенок сможет почувствовать себя фотографом.

После мастер-классов в эколого-туристическом блоке дети узнают как подготовиться к походу, поучаствуют в исторической викторине о родном городе «Знаешь ли ты?» и станут добрее после волонтерской акции в поддержку домашних животных.

Вволю подвигаться ребятам предложат в рамках спортивно-танцевального направления. По его итогам лучшим вручат сертификаты, по которым они смогут бесплатно посещать кружки Ставропольского ДДТ.

Вся эта насыщенная программа начнет радовать детей и их родителей с 13:00 на проспекте Октябрьской революции.