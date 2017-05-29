30 мая на базе ставропольского детского сада № 20 «Незабудка» прошла военно-спортивная игра «Зарничка».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Накануне территория дошкольного учреждения была стилизована под военный лагерь: оборудован штаб, развернуты палатка, в которой демонстрировались средства спецзащиты, и полевая кухня. Все желающие могли сфотографироваться рядом с военным КамАЗом.

Среди участников игры были воспитанники трех детских садов города Ставрополя и их родители, всего около 50 человек. Почетными гостями детского праздника (на которых были возложены дополнительные обязанности «членов генерального штаба») стали ветераны Великой Отечественной, военнослужащие, а также участники народного хора «Огонек».

Главнокомандующим (одним из родителей малышей) перед детсадовцами была поставлена «боевая» задача: найти и доставить похищенные секретные документы. Ребята с родителями прошли через серьезные испытания: они преодолели полосу препятствий, прошли закалку на огневом рубеже и минном поле, стали участниками мозгового штурма и успешно справились со многими другими заданиями. Секретные документы были доставлены в штаб в установленное время. За что команды были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

Затем отряды расположились на «привале», где выступили детская «фронтовая бригада» и народный хор «Огонек». В завершение дети подарили ветеранам цветы и сделанные собственными руками открытки, в небо взлетели белые и голубые шары. А затем все участники игры и гости отведали солдатскую кашу.