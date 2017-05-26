В минувшее воскресенье в поселке Новотерском Минераловодского городского округа на базе Терского племенного конного завода прошли Кубок России по конным дистанционным пробегам, а также уникальное шоу «Восходящая звездочка Терского», впервые состоявшееся в 2012 году.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Участница забега уточняет маршрут у главного судьи соревнований Дениса Чирковского Фото: Николай БЛИЗНЮК Ветеринары тщательно обследуют каждую лошадь перед и после забега Фото: Николай БЛИЗНЮК На манеже – один из претендентов на звание «Восходящей звездочки» Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель полпреда Президента России в СКФО Андрей Шишкин приветствует участников и гостей шоу арабских лошадей

С тех пор ежегодный конкурс красоты жеребят арабской породы стал визитной карточкой Терского конного завода. Масштабный праздник привлекает отечественных и зарубежных конезаводчиков, всех любителей лошадей, а также просто ценителей прекрасного. Общепризнано, что арабские лошади не имеют равных по красоте и грации. Только «арабы» на бегу отрывают одновременно все ноги от земли, что создает впечатление, будто они парят над землей. А грация жеребят этой породы вообще неописуема.

Вот и в минувшее воскресенье множество автомобилей заполонили все подъезды к воротам Терского конного завода, а сотни людей – из них многие с детьми – шли и шли по центральной аллее к открытому манежу, где в преддверии шоу состоялись официальная часть и концерт. От имени полномочного представителя Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева участников и зрителей шоу приветствовал его заместитель Андрей Шишкин. А генеральный директор ООО «СтавропольАгроСоюз» Сергей Комаров произнес целую оду арабской породе и призвал всех собравшихся насладиться предстоящим прекрасным зрелищем.

Но прежде зрители с неменьшим наслаждением полюбовались танцем «Танго», который на очень похожих гнедых лошадях исполнили мастера высшей школы верховой езды. Повинуясь едва заметному движению поводьев и шпор, кони то кружили в паре, то отступали задом, то расходились по диагонали манежа. И при этом идеально попадали в такт музыке. Публика проводила наездниц бурными аплодисментами.

После этого началась главная часть шоу. Одна за другой чистокровные кобылы разных мастей рысью обегали по периметру манеж. Но зрители и судьи во все глаза смотрели не на них, а на жеребят, послушно следовавших за мамами. И не только потому, что среди них надо было выбрать «Восходящую звездочку Терского», а и просто любуясь грацией малышей.

Одновременно за воротами Терского конного завода 59 всадников из республик Северного Кавказа, Адыгеи, Липецка, Тюмени и Москвы на лошадях разных пород боролись за кубок России в дисциплине «Дистанционные конные пробеги». Как рассказала организатор пробегов тренер лошадей Терконзавода Карина Восканянц, соревнования проходят на дистанциях 40, 80, 120 и 160 километров. Для победы всаднику необходимо не только показать лучшее время на дистанции, но и поддерживать такой темп скачки, чтобы сохранить здоровье лошади. До и после забега каждый скакун проходит тщательное обследование у ветеринаров. Только если его пульс в считанные минуты после финиша приходит в нормальное состояние, всадник может рассчитывать на призовое место.

Главный судья соревнований, судья международной категории Денис Чирковский отметил сложность трассы, проложенной от поселка Новотерского через хутор Воронов до Железноводска и обратно. На ней много спусков и подъемов, а местами после обильных дождей стоит вода. Так что от всадников требуется подлинное мастерство в управлении лошадью.

В итоге главный приз – чистокровная арабская лошадь досталась Олесе Бугаевой из Кабардино-Балкарии, которая победила в пробеге на 80 километров. Именно на этой дистанции развернулось самое острое соперничество. По совокупности показателей Олеся превзошла 30 всадников. На дистанции 120 километров победила Дарья Панкова из Москвы, но здесь участников было значительно меньше. А у ветерана конного спорта из Северной Осетии – Алании Руслана Гекиева единственным соперником была сама дистанция – 160 километров. И он успешно ее преодолел, сохранив при этом здоровье коня. Как говорили другие конники, на это способен только настоящий мастер.