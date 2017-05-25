В минсельхозе Ставрополья подвели итоги ущерба от непогоды.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В девяти районах края посевы подтоплены на 10,5 тысячи гектаров, смыто 7,8 тыс. га. Предварительный ущерб посевам от паводков составил около 75 млн рублей. От градобоя 28 мая больше всего пострадали два предприятия в Георгиевском районе: ООО «Заветное», где повреждено 2,3 тыс. га посевов сельхозкультур, а также СХА «Птицефабрика «Кумская» – 1,9 тыс. га озимых и яровых. Сумма ущерба уточняется.

В числе основных задач на данный момент, по словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, – обследовать подворья в пострадавших территориях от паводка, оценить потери поголовья скота и помочь населению нарастить его. Коллектив регионального аграрного ведомства принял решение перечислить однодневный заработок для поддержки пострадавших. Помощь будет адресной. Инициативу поддержали многие сельхозпредприятия и К(Ф)Х региона, начав сбор гуманитарной помощи.