На новой площадке по современным сервисным стандартам обслуживаются и население, и бизнес. По словам управляющего ВТБ24 на Ставрополье Елены Винокуровой, клиентам банка в офисе доступны и консультации, и все массовые операции.

Красную ленточку – традиционный атрибут подобных церемоний – вместе с Е. Винокуровой перерезал заместитель главы администрации города Михаил Баскин

Но вместе с тем все они могут рассчитывать также на оперативное получение более сложных банковских услуг и индивидуальный подход. Красную ленточку – традиционный атрибут подобных церемоний – вместе с Е. Винокуровой перерезал заместитель главы администрации города Михаил Баскин.

«Посещение подразделений ВТБ24 должно быть всегда комфортным и приятным, с каким бы вопросом вы сюда ни обратились, – отметила Елена Винокурова. – В новом офисе, оформленном в строгом соответствии с требованиями корпоративного стиля, до мелочей продумано все: и зонирование пространства, и организация банковских процессов. Знаю, что многие жители Ессентуков уже высоко оценили уровень обслуживания».

Собственно, такое новоселье выглядит несколько необычно на фоне последних тенденций ускоренного развития дистанционных банковских сервисов. При том что это совсем не чуждо и ВТБ24, банк не намерен отказываться от формата классического офиса, и поныне высоко востребованного клиентами.

Надо отметить, что к ассортименту предложений ВТБ24 действительно остается завидный интерес. В частности, пока сбываются ранее звучавшие прогнозы по поводу увеличения кредитной активности населения и бизнеса, отметила Е. Винокурова в ходе пресс-конференции. Общий ссудный портфель ВТБ24 в Ставропольском крае в первом квартале вырос до отметки в 20,7 миллиарда рублей. Одним из драйверов розничного кредитования выступили кредиты наличными – текущие предложения банка отличаются довольно лояльными условиями и комфортными ставками. ВТБ24 на Ставрополье за три месяца выдал около миллиарда рублей, что на 20 процентов выше показателей годом ранее.

Любопытны квартальные итоги по автокредитам, ведь еще недавно это направление переживало непростые времена. За январь-март банк профинансировал покупки автомобилей на 250 миллионов рублей, что на треть больше аналогичных прошлогодних цифр. «Понятно, что здесь банк сильно зависит от партнеров, переживавших непростые времена. Тем не менее тренды на рынке наконец поменялись, люди реализуют отложенный спрос, – констатировала Е. Винокурова. – Кроме того, значительно улучшилась ситуация на Ставрополье, куда наконец вернулся ряд официальных представительств массовых автомобильных марок».

Стабильный интерес ставропольцы сохраняют к ипотечным продуктам и банковским картам. Если говорить, в частности, о последних, то за три месяца «армия» их обладателей в офисе «Ставропольский» ВТБ24 пополнилась на 5,5 тысячи. Уже не приходится сомневаться, насколько прочно карты вошли в жизнь современного человека. При этом, отметила Е. Винокурова, банк старается учитывать реальные пожелания и запросы клиентов – именно они сейчас служат ориентиром при любом изменении «наполнения» карт. В частности, в связи с обновлением продуктовой линейки особый набор бонусов и выделенных предложений недавно получили участники зарплатных проектов.

В сравнении с началом прошлого года совершенно иная картина и по кредитованию малого бизнеса. Как прозвучало, за три минувших месяца портфель «потяжелел» на 8 процентов, достигнув объема в 2,2 миллиарда рублей. За это время предприниматели позаимствовали у ВТБ24 377 миллионов рублей – это в два с половиной раза больше, чем за январь-март 2016 года. Как и прежде, в фокусе ВТБ24 оказываются традиционные для Ставрополья сегменты бизнеса: торговля, услуги, грузоперевозки и т. д. В основном займы идут на пополнение оборотных средств и поддержание существующего бизнеса. Однако, заметила Е. Винокурова, солидная доля в портфеле остается и у инвесткредитов. А так как банк постоянно актуализирует различные формы поддержки своих клиентов, то подходящие решения для себя найдут и те, кто обращается за продуктами рефинансирования или банковскими гарантиями. Причем предприниматели имеют отличную возможность воспользоваться всей продуктовой линейкой в так называемом режиме «одного окна» у персонального клиентского менеджера.

К слову, что касается планов на этот год, то значительное обновление ждет офис ВТБ24 в Кисловодске. При этом банк нацелен оставаться одним из лидеров регионального рынка. Задачи по укреплению позиций и расширению клиентской базы довольно амбициозные, и их воплощение традиционно зависит от того, насколько качественными и своевременными будут предложения, выводимые банком на рынок. Пока ВТБ24 удается держать высокую планку, резюмировала Е. Винокурова.