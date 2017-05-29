Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Невинномысские кадеты получили возможность наблюдать высадку десантников Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Невинномысские кадеты получили возможность наблюдать высадку десантников

Учащиеся кадетских классов средней школы № 7 Невинномысска отправились в окрестности станицы Темнолесской (Шпаковский район), где смогли наблюдать высадку десантников. Здесь же, на месте, ребятам рассказали об экипировке крылатой пехоты, показали, как надо складывать парашют и что необходимо делать, чтобы в полете он раскрылся вовремя. Затем школьники пообщались с военнослужащими-десантниками.

Как рассказали в администрации Невинномысска, кадеты ежегодно принимают участие в военно-патриотической игре «Зарница». Кроме того, образовательная программа в кадетских классах отличается углубленным изучением истории Отечества, родного края. Также будущие защитники Родины занимаются строевой подготовкой, осваивают основы военного дела.