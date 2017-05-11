В минувшие выходные в Ставрополе на Комсомольском пруду прошёл третий Всероссийский фестиваль по брейк-дансу «Let's Get Back in Time». Организатором мероприятия выступила школа современного танца «10 Авеню» при поддержке Администрации Ставрополя.

В фестивале приняли участие около 100 профессиональных танцоров в возрасте от 7 до 30 лет из Краснодара, Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинского, Симферополя, Батайска, Волгограда, Нальчика, Армавира, Черкесска и районов Ставропольского края.

«Ростелеком» выступил партнёром, организовав для участников и зрителей развлекательную площадку, где каждый желающий смог покататься на гироскутерах и самокатах, отдохнуть в зоне отдыха на мягких пуфах, для детей работал бесплатный аквагрим. Викторина от компании выявила знатока не только услуг «Ростелекома», но и направления брейк-данса. Победитель был награждён комплектом оборудования для просмотра «Интерактивного ТВ 2.0». Сотни каналов в цифровом качестве, в том числе HD и 3D, а также тысячи лицензионных фильмов и сериалов, доступны зрителям в любом месте, где есть интернет любого оператора.

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня молодёжь всё больше увлекается различными видами спорта и танцев. Такие ребята активны не только в зале и на площадке, но и в жизни, у них есть цель, и это правильный ориентир, который в дальнейшем поможет им достигать высоких результатов. «Ростелеком» уже не первый раз поддерживает подобные проекты, совсем недавно компания помогла организовать Всероссийский фестиваль уличных культур в Ставрополе, впереди ещё много интересных молодёжных мероприятий, в которых «Ростелеком» примет участие».

В течение дня в режиме нон-стоп проходили, как сольные баттлы, так и командные, где участники демонстрировали своё мастерство и умение импровизировать. Оценивали выступления не только зрители, но и профессиональное жюри. Победители фестиваля награждены дипломами и подарками от «Ростелекома».

Эдуард Козловский, директор школы танца «10 Авеню»: «Мероприятие прошло в очень душевной уличной атмосфере, в лучших традициях брейкинг-фестивалей. Все участники порадовали уровнем танцевальной подготовки, а диджей, ведущий и судья – мастерством своего дела. Хочу поблагодарить нашего главного партнера – «Ростелеком» за поддержку и помощь в организации. Качественно проделанная работа, достойные подарки и интересная площадка от «Ростелекома» значительно подняли уровень проведенного брейкинг-фестиваля «Let's get back in time».