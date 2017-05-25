Минсельхоз Ставрополья провел региональную видеоконференцию с районами, одной из главных тем которой стала борьба с саранчовыми.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Саранча

Уже обследовано более 454 тысяч гектаров, сообщили в ведомстве. Вредителями заселено свыше 201 тыс. га. Марокканская саранча обнаружена в девяти районах. В обработке полей задействовано 100 единиц наземной техники и 16 авиабортов. В трех районах – Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском – ситуация наиболее сложная, отмечают в минсельхозе края, в связи с чем в этих территориях введен режим ЧС.

По словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, до 1 июня все имеющиеся в запасе инсектициды будут выданы аграриям этих трех районов. В скором времени из краевого бюджета будет выделено еще 30 млн рублей, средства химзащиты будут возмещены всем.