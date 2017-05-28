Эпидситуация в зоне паводка — один из вопросов, который обсудили на заседании краевой комиссии по ЧС в Зеленокумске. Как отметил губернатор Владимир Владимиров, повода для беспокойства нет.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Александра Ермакова обстановка на данный момент стабильна, а заболеваемость кишечными и вирусными инфекциями не превысила средних многолетних показателей. Однако, не перестают проводить профилактику инфекционных заболеваний среди населения. Прививки сделали 5,2 тысячи человек. Против гепатита А и дизентерии поступит шесть тысяч доз вакцины.

Качество воды в зоне подтопления, в пунктах временного размещения, в привозной воде соответствует санитарно-гигиеническим требованиям во всех взятых 160 пробах.

Также пробы воды не подтвердили содержание кишечных вирусов, энтеровирусов, вируса гепатита А в селах Левокумка, Александрийское, Краснокумское, Ивановское, городе Невинномысске.

Поэтому, заметили на заседании, поводов для паники нет.