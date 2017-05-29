30 мая анализ ситуации на Отказненском водохранилище провела краевая комиссия по ЧС на заседании в Зеленокумске. По наблюдениям специалистов, уровень воды остается стабильным.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

К 11:00 30 мая отток воды из искусственного водоема превысил приток, доложил директор ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» Александр Погода. Этой долгожданной новости аплодировали участники заседания. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за прошедшую половину дня вода поднялась только на два сантиметра и в последние четыре часа изменений не произошло. Это результат мероприятий по повышению пропускной способности водоема. Строительство обводного канала, защищающего жителей села Отказного от затопления, было завершено вечером 29 мая. Этот объект временный, созданный в критических условиях, но по поручению губернатора эту конструкцию превратят в капитальную.

Несмотря на положительные новости, режим ЧС все еще действует. Синоптики прогнозируют дожди с 31 мая по 1 июня.

Напомним, что в связи с паводком и повышением уровня воды в Отказненском водохранилище 29 мая была проведена эвакуация жителей села Отказного, расположенного в непосредственной близости от этого гидросооружения. Как мы уже сообщили, эвакуация населения из Зеленокумска, сёл Нины, Стародубского, Архангельского, Орловки, Покойного в Советском и Будённовском районах отложена, поскольку необходимости в ней нет.