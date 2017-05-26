Фото: министерство образования и молодежной политики СК Фото: министерство образования и молодежной политики СК

Школьники края приняли участие в финале Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел в детском центре «Артек» при поддержке министерства образования и науки РФ. 255 чтецов из 85 регионов боролись за призовые места, в том числе Кирилл Нежевелов из Пятигорска, Михаил Солодилов из Красногвардейского района и Александр Глобенко из Изобильненского района.

По итогам финала десять лучших юных чтецов в качестве приза получили поездку в Москву на суперфинал, который состоится 6 июня на Красной площади. Среди финалистов – Саша Глобенко. Член жюри актер Иван Стебунов признался, что его тронуло чтение школьником стихотворения А. Приставкина «Фотографии».