Фото: пресс-служба Минераловодской таможни

29 мая – День ветеранов таможенной службы. В Минводах 5 сентября 1998 года было создано отделение союза ветеранов таможенной службы. Сегодня там более 60 человек.

На Ставропольском таможенном посту Минераловодской таможни прошло торжественное собрание, посвященное ветеранам. Обращаясь к ним, заместитель председателя Совета Ветеранов Северо-Кавказского таможенного управления Владимир Селин отметил, что традиции уважения и любви к ветеранам таможенной службы остаются неизменными. Он также вручил юбилейные медали «25 лет Федеральной таможенной службы» людям, стоящим у истоков становления таможенной службы России.