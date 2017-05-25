Как рассказал начальник пресс-бюро школы И. Погосов, интерес у участников круглого стола вызвали работы докторов исторических наук Марины Колесниковой и Николая Судавцова, ведущего библиографа Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова Лилии Калиновской.
Директор кадетки Алексей Хитров передал в рабочую группу встречи подборку специальных фильмов Военно-исторического общества России, исследующих неординарную личность генерала и его время.
Внимание собравшихся привлекли не только серьезные научные разработки, но и показательные выступления разных кадетов, представивших ружейные воинские артикулы периода Отечественной войны 1812 года.