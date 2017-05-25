На базе кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошла рабочая встреча профессиональных историков и любителей-краеведов. А объединила их тема: «Ермолов А.П.: «…душа великая и непреклонная», посвященная 240-летию со дня рождения генерала и гражданина.

Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

Как рассказал начальник пресс-бюро школы И. Погосов, интерес у участников круглого стола вызвали работы докторов исторических наук Марины Колесниковой и Николая Судавцова, ведущего библиографа Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова Лилии Калиновской.

Директор кадетки Алексей Хитров передал в рабочую группу встречи подборку специальных фильмов Военно-исторического общества России, исследующих неординарную личность генерала и его время.

Внимание собравшихся привлекли не только серьезные научные разработки, но и показательные выступления разных кадетов, представивших ружейные воинские артикулы периода Отечественной войны 1812 года.