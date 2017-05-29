Ставропольская краевая психиатрическая больница №1 отмечает 110-лет со дня основания.

В рамках большого юбилея прошла крупная межрегиональная научно-практическая конференция «Общество и психическое здоровье», где специалисты говорили на актуальные темы: жестокое обращение с детьми, подростковые суициды, роль генетики в формировании психических расстройств, опыт внедрения информационных технологий в психиатрии.

– Ваша больница – флагман психиатрии юга России и новатор во многих направлениях – оказании амбулаторной психиатрической помощи, работе по профилактике психических расстройств, информатизации, структурировании работы суицидологической службы и многим другим, – отметил директор научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, главный психиатр Росздравнадзора Николай Незнанов. – Не только коллегам из соседних регионов, но и столичным специалистам есть чему у вас поучиться, мы с удовольствием будем перенимать ваш опыт.

Позже во время торжественного собрания, которое прошло в драмтеатре им. М.Ю. Лермонтова, прозвучало много теплых слов в адрес сотрудников больницы. Особенно в этот день чествовали ветеранов, проработавших в учреждении от 45 до 58 лет: зал встретил их аплодисментами и стоя.