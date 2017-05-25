На Ставрополье начался основной период сдачи ЕГЭ, который закончится 1 июля.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ ЕГЭ по математике

В крае подготовлено 134 пункта для сдачи экзамена. 47 из них предназначены для государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его сдают выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, и находящиеся на домашнем обучении.

11 212 человек зарегистрированы в информационный системе Ставрополья как сдающие ЕГЭ и 149 – ГВЭ. 10382 – выпускники 2017 года, 830 – студенты профессиональных образовательных организаций, вышедшие из школы со справкой и выпускники прошлых лет.

Больше половины ставропольцев выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание (57%), второй по популярности предмет – история (26%), затем физика (25%), и биология (24%).

Для безопасности участников во всех пунктах будут присутствовать медработники, общественные наблюдатели, полицейские. Входы оборудуют металлоискателями. Для честности экзамена из оборудованных камерами аудиторий будет вестись прямая трансляция, за ходом которой проследят наблюдатели. А также в 19 пунктах после окончания экзамена, работы сдающих отсканируют и переведут в электронный вид в ППЭ.

29 мая прошли ЕГЭ для 1084 человек по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. До 14 июня участникам станут известны результаты.

Для 38 человек пострадавших от паводка в Советском районе ЕГЭ с 29 числа перенесли на 20 июня. Для четырёх учащихся в Степновском районе день ЕГЭ состоится 29 мая в Буденновске.