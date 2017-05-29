На Ставрополье продолжается оказание помощи ставропольцам в территориях, пострадавших от подтоплений.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Всего в крае функционируют 22 консультационных пункта, которые созданы на базе центров социального обслуживания населения края, администраций муниципальных образований, учреждений образования, культуры и здравоохранения, санаториев, гостиниц.

В муниципальных районах, городских округах, пострадавших от паводка, открыто 32 пункта по сбору гуманитарной помощи. Силами сотрудников учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения региона, от жителей края, предприятий и организаций различных форм собственности собрано 19,3 тыс. единиц гуманитарной помощи: средства гигиены, хозяйственные средства, питьевая вода, одежда, обувь, постельные принадлежности и продукты питания. В результате 13824 пострадавшим гражданам оказана помощь в соответствии с их запросами.

Силами 300 сотрудников подведомственных министерству учреждений осуществлен подворовой обход домов пострадавших граждан, в ходе которых выявлялась потребность в помощи и ее видах. Проведена очистка от мусора огородов, дворов, домов, вынос из подтопленных домов вещей и мебели, их просушивание. Одновременно пострадавшим гражданам была оказана помощь в откачке воды из подвалов, домов.

Проведено обследование 1557 жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составлены акты обследования имущества, поврежденного или разрушенного в результате чрезвычайной ситуации.

Начата работа по формированию списков пострадавших для выплаты материальной помощи за счет средств резервных фондов Правительства Российской Федерации и Правительства Ставропольского края.

По состоянию на сегодняшний день стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, приютов для детей и подростков в зоне подтопления нет. В городе Зеленокумске расположено стационарное отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского комплексного центра социального обслуживания населения, в котором проживают 20 пожилых людей. В субботу, 27 мая, все 20 жителей стационарного отделения были эвакуированы в безопасную зону и размещены на территории Степновской районной больницы.