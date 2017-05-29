На базе Пятигорского медико-фармацевтического института прошла III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности».

Фото: Николай БЛИЗНЮК В работе конференции участвуют как ветераны санаторно-курортной отрасли КМВ, так и студенты Фото: Николай БЛИЗНЮК Соорганизаторы форума: директор медико-фармацевтического института Всеволод Аджиенко и директор НИИ курортологии Наталья Ефименко Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Маргарита Кузьменко обсуждает актуальные проблемы отрасли Фото: Николай БЛИЗНЮК На вопросы журналистов отвечает профессор Николай Истошин

Соорганизаторами научного форума выступили Волгоградский государственный медицинский университет и Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии при содействии министерств здравоохранения и экономического развития Ставропольского края.

В работе форума участвовали более ста ученых, представителей органов власти и практического здравоохранения. Делегаты прибыли из Москвы, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Самарской областей, а также из Великобритании, Израиля, Марокко, Греции, Армении и Казахстана.

В беседе с журналистами член Общественной палаты Ставропольского края, сопредседатель комиссии по санаторно-курортному комплексу общественного совета при Минкавказа РФ профессор Николай Истошин подчеркнул:

– Символично, что такая конференция проходит в сакральном для курортологов месте. Ведь Пятигорск – колыбель отечественной курортологии. Недавно, 24 апреля, государственному курорту Кавказские Минеральные Воды исполнилось 214 лет. Что касается темы форума, то она весьма актуальна. Мы попытаемся интегрировать разные точки зрения на развитие санаторно-курортного и туристического комплекса для получения максимального положительного эффекта.

Николай Истошин сообщил, что сегодня в санаторно-курортном комплексе на Кавказских Минеральных Водах работает 2650 врачей и 4900 медицинских сестер. А всего в курортной сфере КМВ занято 27 тысяч человек. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для здравниц была и остается наиважнейшей задачей. Например, в Кисловодском медицинском колледже разработали специальную программу подготовки специалистов именно для курортов и выделили на эту специализацию 350 учебных часов. Получить практические навыки курортологии молодые люди в белых халатах могут в 20 лучших санаториях региона, а также в клиниках Пятигорского НИИ курортологии.

Директор Пятигорского НИИ курортологии ФМБА России профессор Наталья Ефименко.

Развивая тему будущего бальнеологии, Наталья Ефименко обратила внимание на то, сколь необходима российским курортам государственная стратегия развития. Также она напомнила, что уникальным преимуществом отечественной курортологии является научная составляющая.

Директор Пятигорского медико-фармацевтического института Всеволод Аджиенко доложил, что на КМВ работает 134 санатория и более 200 других объектов размещения. При этом средняя загрузка санаториев не превышает 70 процентов, а выручка с одного гостя составляет менее трех тысяч рублей в день. То есть резервы развития отрасли на КМВ есть, и весьма существенные. Сформулировал докладчик и признаки конкурентоспособности санаториев. Среди них – наличие собственного медицинского центра, сочетание традиционных методов санаторно-курортного лечения с новейшими медицинскими технологиями, семейный отдых с разнообразными программами для детей. Но наибольший интерес вызвало предложение директора института создать биофармацевтический технопаркт на площадке мало востребованного здания выставочного центра, которое несколько лет назад построили возле аэропорта Минеральные Воды. Там, по мнению Всеволода Аджиенко, было бы целесообразно разместить высокотехнологичные медицинские и фармацевтические стартапы.

Зеленая аджика по-абхазски

За два дня работы конференции ее участники заслушали 106 докладов. Их тематика чрезвычайно разнообразна. Говорили и о проблемах гидроминеральных ресурсов Кавказских Минеральных Вод, и об оценке качества медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях, и об импортозамещении в туристических услугах. Параллельно обсуждали такие сугубо практические темы, как водное закаливание, сокопитание. А также узкоспециальные вопросы пластической хирургии, применения железосодержащих препаратов, управление маркетинговой деятельностью при продвижении санаторно-курортных услуг и так далее. Причем доклады по этим и многим другим темам представляли как профессора, так и молодые ученые и даже студенты. То есть каждый участник конференции мог найти интересное для себя, получить импульс к дальнейшим исследованиям.