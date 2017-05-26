Международный день миротворца ООН ежегодно отмечается 29 мая. К нему имеет непосредственное отношение ставропольский полицейский – инспектор управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Евгений Перцев.

Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Сейчас он проходит службу в составе Миссии ООН в Республике Южный Судан, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

– Каждый из нас, чтобы здесь оказаться, – говорит Евгений Перцев, – специально учился, сдал экзамен представителю ООН, прошел медицинскую и мандатную комиссии. В Южном Судане меня назначили в лагерь внутренне перемещенных лиц города Бентиу на севере страны. Это самый большой в мире лагерь подобного типа под эгидой ООН, в нем проживают около 130 тысяч человек.

У интернационального полицейского контингента нет выходных. В соответствии с мандатом они защищают гражданское население, поддерживают общественный порядок и безопасность, расследуют случаи нарушения прав человека. Это вдвойне непросто из-за климата. Если здесь жара, то за сорок градусов, если дожди, то они размывают дороги до такой степени, что по ним практически невозможно передвигаться. К этим сложностям необходимо добавить риск заболевания малярией, вероятность контакта с ядовитыми змеями и другое. Но службой майор Перцев гордится.