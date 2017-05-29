Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах ЧС стабильная, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

29 мая в населенных пунктах, пострадавших от паводка, а также в местах временного размещения населения, специалисты управления взяли для лабораторных исследований 124 пробы питьевой воды. В результате исследования неудовлетворительных проб не выявлено. В целях профилактики в зонах ЧС против вирусного гепатита А привиты 3,6 тысяч человек, против дизентерии Зонне – 982.

«Питьевая вода, подаваемая населению в пострадавших от паводка населенных пунктах безопасна по санитарно-гигиеническим, бактериологическим и вирусологическим показателям, возбудители вирусного гепатита А, дизентерии, кишечных вирусов не обнаружены», – прокомментировали в краевом управлении Роспотребнадзора.