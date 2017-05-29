В Зеленокумск приехал полпред президента РФ в СКФО. Он принял участие в расширенном заседании краевой комиссии по ЧС края.

Фото пресс-службы полпреда Президента РФ по СКФО Олег Белавенцев

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение инженерной безопасности на Отказненском водохранилище. С этой целью ведется укрепление дамбы, задействованы отряды МЧС. Для берегоукрепительных работ использовано более 7 тысяч мешков с песком, более тысячи кубометров земли.

При участии армейской инженерной техники, специалистов и технических ресурсов краевых министерств и государственных унитарных предприятий завершается создание обводного канала, который поможет минимизировать риски, связанные с опережающими темпами поступления воды в водохранилище.

Губернатор отметил, что при поддержке сил МЧС, полиции, армии, Национальной гвардии проведена эвакуация жителей ближайшего к водохранилищу села Отказного. На расселённой территории действует усиленный режим безопасности. Правоохранительные органы контролируют периметр территории. Эвакуация остальных населённых пунктов пока не является необходимой. Очередное решение будет принято утром 30 мая.

Люди, эвакуированные из села Отказного, поселены в центре временного размещения в селе Горькая Балка, а также у родственников и знакомых. После завершения заседания его участники ознакомились с ходом работ на Отказненском водохранилище.

– Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям работает. Всё, что необходимо, делается в качестве превентивных мер. Ситуация непростая, но управляемая, – отметил Олег Белавенцев.