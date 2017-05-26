На территории Советского, Георгиевского районов и Минераловодского городского округа края, где сохраняется режим ЧС, полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме.

Фото пресс-службы губернатора СК

Они круглосуточно охраняют имущества граждан, пострадавших от паводка, оказывают помощь в эвакуации людей и имущества.

В Советском на местах подтопления работают более 350 сотрудников полиции и 57 единиц техники. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождают колоны транспорта с эвакуированными гражданами в пункты временного размещения.

В Минераловодском городском округе действуют рабочие группы, члены которых оказывают юридическую, психологическую помощь, восстанавливают утраченные и испорченные документы. За минувшие выходные, например, для восстановления утерянных документов к ним обратились 29 человек. 85 пострадавшим жителям оказана юридическая помощь, к полицейским психологам обратилось 28 граждан, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.