Благодаря форуму «Белая акация» этот с виду вполне обычный день в Ставрополе стал особенным. Виной тому День короткометражного кино.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов. Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов. Алексей Петурхин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: vk.com/strela_short_movie Съемки фильма «Стрела» Фото: vk.com/strela_short_movie Съемки фильма «Стрела» Фото: vk.com/strela_short_movie Съемки фильма «Стрела» Фото: facebook.com Съемки фильма «Мама» Фото: facebook.com Съемки фильма «Мама» Фото: facebook.com Съемочный процесс фильма «Мама»

Все, кто любит это искусство, все, кто его представляет, собрались в зале аграрного университета. Вел встречу исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. Он рассказал о том, как создается короткометражное кино, в чем его преимущества и недостатки по сравнению с полным метром.

– В Ставрополе вот уже во второй раз проходит питчинг (конкурс) замыслов-сценариев фильмов молодых кинематографистов Юга России. Отсмотревшая их работы экспертная комиссия, надеюсь, даст возможность реализовать наиболее интересные проекты. В качестве призов – скидки на техническое оборудование, помощь в продвижении, юридическая поддержка. В программе Дня короткометражного кино – картины, созданные в 2016-2017 годах, в том числе фильм «Мама», который в этом году получил «Золотого орла», а также тренинг, презентация нескольких киностудий, которые занимаются поддержкой регионального кино. И все это стало возможным благодаря вашей прекрасной «Белой акации», за что спасибо руководителям края, понимающим важность таких акций.

Почему так сложно снять короткометражный фильм, спрашивали позже Дмитрия зрители. Как отметил гость, ежегодно на разных питчингах ему приходится знакомиться с 400-500 сценариями, но среди них мало историй, достойных экранизации. Объяснил он это тем, что не каждому дано за 10-20 минут фильма раскрыть тему, которая будет интересна широкому кругу зрителей. Можно, конечно, снять сюжет и на сотовый телефон, но все-таки для создания качественной кинопродукции нужна определенная техническая база. Сегодня, кстати, короткометражное кино в России – вещь довольно популярная и во многом оправданная: она помогает энтузиастам кинопроизводства заявить о себе. Чтобы войти в индустрию и снять полноценный фильм, нужны серьезные финансы, а короткий метр – это хороший старт.

День кино был богат на события. Прошли показы картин, которые, к большому сожалению, увидеть в прокате или отыскать в Интернете невозможно. Эксклюзивные показы короткометражек молодая аудитория смотрела без попкорна (!), не отрываясь от экрана, в абсолютной тишине. В картинах были те самые «жемчужины», из которых складывается качественное кино. И так захотелось, чтобы как можно больше зрителей увидели эти маленькие шедевры. Каждая из просмотренных лент тронула до глубины души – не только рассказанной историей, но и изобразительным рядом, подбором и игрой актеров, тем, как построена сюжетная линия.

Фильм «Карма» снят известным режиссером Владимиром Грамматиковым по мотивам одноименного рассказа Алисы Пермяковой. Главную роль исполнила не менее известная актриса Лариса Удовиченко. Вот поистине необыкновенный взгляд на «простую жизнь»: «Анна Валерьевна умерла достаточно спокойно. Инсульт произошел во сне, и потому проснулась она уже не у себя в кровати, а в просторной комнате с множеством других людей, как и она, ожидавших увидеть нечто иное... Потолкавшись среди народа и выяснив что к чему и где, Анна Валерьевна протиснулась к большому справочному бюро». Там ей распечатали ее карму и отправили в следующий кабинет, где героиню ждала премилая женщина – сотрудница бюро. Посмотрев распечатку, она заметила: «На ваше количество набранных баллов вы можете купить 138 земных лет человеческой жизни, 200 лет птичьей или лет 300 в виде дерева или камня. Советую камнем. Деревья, бывает, рубят». Конечно, Анна Валерьевна предпочла переродиться вновь в человека: «Брак, троих детей, талант, богатство и чтобы по миру путешествовать! – на едином дыхании выпалила Анна Валерьевна, лихорадочно вспоминая, чего ей еще не хватало в той жизни, – и красоту!»…

Трогательная история «Время простых романтиков» режиссера Юрия Хачко – о настоящей дружбе, которую два героя пронесли через всю свою жизнь, поддерживая и помогая друг другу. Совсем другая – «Стрела» режиссера Евгения Никитина, обнажающая сложные взаимоотношения в школьной среде. В социальной драме «Мама» Кирилла Плетнева в центре событий взаимоотношения молодой мамы (актриса Светлана Ходченкова) с 14-летней дочерью, которая на самом деле считает мать старшей сестрой, а бабушку и деда (Валерий Баринов) – настоящими родителями. И тут молодая мама решается рассказать дочери правду…

Понятно, в столице кипит культурная жизнь, и возможностей для молодых режиссеров там куда больше. И потому особенно важно, что сегодня признанные мастера приезжают в наш край, показывают качественные фильмы, делятся опытом, а главное – готовы поддержать энтузиастов.