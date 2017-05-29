Ставрополье переживает сильнейший паводок. Затяжные майские дожди впервые за полвека наблюдений охватили практически всю территорию края. Переполнились и разлились реки. В Ставропольском крае действует режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Петровском районе из-за подъема уровня воды в реке Калаус и оползневых процессов в селе Донская Балка повреждено шесть частных домов. Из-за поднятия уровня воды в реке Куме в Минераловодском городском округе пришлось массово эвакуировать население Левокумки и поселка Первомайского. Воды пришло столько, что люди перемещались по улицам на лодках.

В девяти районах Ставрополья остаются подтопленными более 1500 домов. В целях безопасности отселено свыше 2500 человек. Многих приютили родственники. Остальные нашли приют в пунктах временного размещения. В экстренном порядке начата массовая иммунизация населения и участников ликвидации последствий ЧС против гепатита А и дизентерии. С людьми работают психологи и полиция. Помогают восстановить утерянные документы, оформить заявки на получение компенсаций.

В ликвидации последствий паводка в крае уже участвуют более трех тысяч человек. На усиленный режим работы перешли все оперативные службы края. На подмогу приехали специалисты МЧС России из соседних регионов, курсанты вузов. Полиция охраняет оставленные подтопленные дома и полупустые селения.

По руслу реки Кумы поток воды, приведший к подтоплениям в Минераловодском и Георгиевском городских округах, пришел к Отказненскому водохранилищу. Скорость наполнения его водой вызвала опасения за сохранность дамбы. С 2015 года она находится на реконструкции со сроком окончания в 2020-м. В потенциальную зону затопления попали села Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, город Зеленокумск. В срочном порядке туда были переброшены дополнительные силы спасателей. Стали укреплять дамбу и строить обводной канал длиной 2,5 километра, шириной 6 метров и глубиной 2 метра, который способен отвести воду от села в кризисный момент, если такой наступит. Несколько напряженных дней решали, эвакуировать население или ждать, когда опасность минует. На всякий случай подготовили более 100 пунктов временного размещения в 15 районах края и четыре сотни автобусов. 29 мая эвакуировали население в селе Отказном. Жители остальных населенных пунктов, попавших в потенциальную зону затопления, пока никуда не уезжают. Контрольное время назначено на 10 утра 30 мая. Решение будет приниматься в зависимости от складывающейся ситуации, заявил губернатор на встрече с жителями Советского района.