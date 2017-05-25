Ситуация на востоке Ставропольского края в связи с паводком не дает поводов для паники.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в Советском районе Ставрополья Фото пресс-службы губернатора СК Заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в Советском районе Ставрополья

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Обещанная эвакуация населённых пунктов – Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное в Советском и Буденовском районах края – откладывается. Эвакуировано, как мы уже сообщали, только село Отказное, учитывая опасность прорыва дамбы на Отказненском водохранилище.

– За последние сутки проведён большой объем работы, – уточнил глава края. – Укреплена дамба Отказненского водохранилища. В ближайшие часы завершится строительство обводного канала. Его ширина увеличена в три раза от начальной. Это позволит предотвратить достижение критически большого уровня воды в водохранилище, защитить его от разгерметизации, а близлежащие поселения – от затопления. Это даёт возможность отсрочить исполнение решения об эвакуации названных населенных пунктов как минимум до 16 часов 29 мая.

Обводной канал длиной 2,5 километра, шириной шесть метров и глубиной два метра начинается от дамбы водохранилища и заканчивается на естественной низменности, которая огибает село Отказное. В случае неблагоприятного развития паводковой обстановки и чрезмерного наполнения водохранилища канал может быть использован для того, чтобы увести воду в сторону от поселений.

При строительстве обводного канала задействованы личный состав и инженерная техника Национальной гвардии, а также специалисты и оборудование краевого Минприроды, министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, ДРСУ. Работы начаты в 6 утра 28 мая.