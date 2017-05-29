По состоянию на 16.15 эвакуация населения Зеленокумска и ряда других населенных пунктов района еще не началась.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Отказненское водохранилище

Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе района. Как мы уже сообщали, уехала в безопасные места часть населения Отказного. Жители села Нины перешли и переехали в неподтопленную часть села.

Все организации города и района продолжают работать в режиме ЧС. Люди, которые могут быть эвакуированы, еще утром получили СМС-сообщения. О текущей ситуации их информируют и из машин, оснащенных громкоговорящей связью. Уровень воды в Отказненском водохранилище остается на уровне предыдущих суток. Продолжаются работы на обводном канале. Обстановка в городе и районе, по словам диспетчера службы, напряженная, но не паническая. Десятки автобусов стоят на центральной площади Зеленокумска.