В рамках форума «Белая акация» в галерее «Паршин» открылась выставка «Авангард. XX век». В списке имен, чьи шедевры выставлены на общее обозрение, художники, которые в представлении не нуждаются: Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Пол Вундерлих, Хуан Миро, Макс Эрнст, Карел Аппель…

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Хочется поздравить всех нас с тем, что форум «Белая акация» вновь дарит нам общение с художниками, поэтами, писателями, журналистами, кинематографистами, актерами, позволяет познакомиться с интересными творческими проектами. Один из таких проектов – эта выставка, которая обязательно найдет своего зрителя, будет интересна начинающим художникам. Не менее полезны и вошедшие в программу мастер-класс, лекции, посвященные этому направлению искусства, – отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

– Все представленные в экспозиции – гении, – заметил председатель регионального Союза художников Сергей Паршин. – История жизни каждого так или иначе связана с погружением в традицию и резким разрывом с ней с целью создания нового языка, как, например, в случае с кубизмом

П. Пикассо, супрематизмом К. Малевича, неопластицизмом П. Мондриана или оп-артом В. Вазарели. Все это дарит нам «Белая акация», так последовательно поддерживаемая правительством края вот уже третий год подряд.

В авангарде искусства XX века шли художники, досконально изучившие приемы современных им течений. И, несмотря на пробелы в теоретическом определении авангарда, ясным остается одно: ни одна эпоха до него не делала такого большого шага в сторону неискушенного зрителя, не открывала для широкой публики то, что прежде было доступно только элите.

– Выставка «Авангард. XX век» вобрала в себя множество направлений художественной мысли, – пояснила искусствовед Ольга Бендюк. – Каждый художник того времени ставил перед собой разные задачи – кто-то экспериментировал с цветом, кто-то с формой и, конечно, об этом нужно подробно говорить.