По постановлению главы администрации Александровского района Любови Маковской на базе образовательных организаций созданы пункты временного размещения эвакуированного населения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Руководителем таких пунктов поручено организовать прием и размещение пострадавших, их регистрацию, подать заявки на поставку или закупку необходимого оборудования и имущества для оснащения пунктов временного пребывания, обеспечить первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в пунктах. А главам муниципальных образований района рекомендовано всячески помогать эвакуированным: помочь с питанием, размещением пострадавших граждан в частных жилых помещениях. Готова к приему и помощи эвакуированным и Александровская центральная районная больница, полиция и другие службы района.

К этому часу готовы принять эвакуированных средние школы № 3 хутора Среднего, № 4 села Северного, № 5 села Круглолесского, № 6 села Саблинского, № 7 села Калиновского, № 8 села Грушевского, № 9 поселка Новокавказского, № 12 поселка Дубовая Роща, № 13 хутора Всадник, Александровский сельскохозяйственный колледж, специальная коррекционная школа-интернат в селе Александровском. В этих пунктах александровцы готовы разместить 2870 человек.