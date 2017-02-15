Офисы нового формата уже начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Вместо кассы клиентам доступны ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операцию на сумму до 1 млн рублей.

В ближайшие три года банк планирует открыть до 100 подобных офисов по всей стране.

Новые офисы рассчитаны на работу только с физическими лицами. Обслуживание всех клиентов будет производиться в индивидуальных зонах, ранее подобный формат использовался ВТБ24 в офисах «Привилегия». Все операции с наличными можно осуществлять самостоятельно через банкоматы, установленные конфиденциально для каждого клиента. Устройства работают как на получение, так и на внесение наличных денежных средств. За одну операцию они обрабатывают до 200 купюр общим объемом 1 млн рублей.

Зона ожидания оборудована бесплатным Wi-Fi, здесь можно зарядить смартфон или планшет. На мониторах клиентам доступна информация о продуктах и услугах банка, а также обучающие ролики, курсы валют и табло электронной очереди.

Банк переводит большинство операций своих клиентов в дистанционные каналы, в новых офисах менеджеры бесплатно устанавливают мобильное приложение «ВТБ24-Онлайн» и обучают клиентов самостоятельно проводить операции.

Вместо бумажных стендов установлены универсальные мониторы с функционалом электронной библиотеки, доступом на сайт и сервисом обратной связи.

Новые офисы стали более компактными, но при уменьшении их площади на 40% и снижении численности персонала в 2 раза удалось сохранить такие же объемы бизнеса, как и в ранее открытых точках. Затраты на открытие новых отделений снижены на 20%, на содержание – на 40%, при этом ежедневная продуктивность продаж на одного сотрудника выросла вдвое.

Для дальнейшего развития сети в 2017-2019 гг. ВТБ24 планирует использовать новый формат офисов и в других регионах присутствия. Всего за три года будет открыто около 100 таких отделений.