Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО В Страсбурге высоко оценили презентацию Карачаево-Черкесии Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО В Страсбурге высоко оценили презентацию Карачаево-Черкесии Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО В Страсбурге высоко оценили презентацию Карачаево-Черкесии Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО В Страсбурге высоко оценили презентацию Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия представила выставку к 25-летию республики в живописном Страсбурге. В Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы с экспозицией КЧР ознакомились 47 государств.

На выставке продемонстрировали социально-экономический и историко-культурный потенциал республики, а также достопримечательности, предметы местного искусства. Создать дух праздничного мероприятия помогли музыкальные и хореографические номера артистов КЧР.

Члены Конгресса поделились своими положительными впечатлениями. Представитель Молдавии Григорий Поличинский высказался о пользе подобного мероприятия: «Такой формат действительно способствует тому, чтобы народы Европы больше узнали о России, о других странах. Ведь здесь мы представляем не только свои страны, но познаем культуру других народов». Он отметил яркую и живую самопрезентацию Карачаево-Черкесии. А представитель Сербии Урса Давидович, которая и не подозревала о существовании такой республики, поделилась: «Теперь я могу сказать, что это – прекрасная республика с красивой горной местностью. У вас красивые люди, прекрасная кухня, традиции…». К ним присоединились председатель Парламента Татарстана Фарид Мухаметшин, представитель Парламента Берлина Алекс Любавинский и председатель законодательного собрания федеральной земли Тироль Хервиг ван Стаа, которому КЧР напомнила своей природой родной город, он даже пообещал приехать в гости.