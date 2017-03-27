Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Инвалидные коляски для спортсменов с ограниченными возможностями

На заседании администрации Ставрополя глава города Андрей Джатдоев поставил задачу полностью реализовать план безбарьерной среды. К сегодняшнему дню 86% зданий, необходимых для нормальной жизнедеятельности населения, стали легодоступны людям с ограниченными возможностями.

Как отмечалось, проверку соответствия социальных учреждений начинают еще до строительства.

А. Джатдоев обратился к руководителям предприятий, напомнив об обязанности предоставления квотируемых рабочих мест горожанам с ограниченными возможностями, процент трудоустройства которых сегодня невелик.

В настоящее время 35 тысяч жителей Ставрополя (это 8% населения) – люди с инвалидностью. Их активно стараются адаптировать в обществе, предоставляются льготы и социальные выплаты. Для них организовывают пункты общественного питания, социальное такси, благотворительные акции, гуманитарную помощь в виде сбора вещей и школьных принадлежностей, пошив одежды, обучение компьютерной грамотности, новогодние подарки, билеты в театр, парки и экскурсии и др.