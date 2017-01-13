Как уже сообщалось ранее, с начала 2017 года поменялся алгоритм начисления платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества многоквартирных домов. Ключевым звеном расчетов стали нормативы – отныне это тот предел объема ресурсов, который может быть предъявлен к оплате собственникам жилья.

Коммунальные платежи

Итоги прошедших месяцев показали, новации в Ставрополе не привели к автоматическому росту сумм платежей. Специалисты Ставропольского городского расчетного центра провели соответствующий анализ динамики начислений, выявив следующие тенденции. Так, из 561 многоквартирного дома в краевом центре, жильцы которых ранее принимали решение о полной оплате фактического потребления холодной воды на общедомовые нужды, в 530 домах оплата за воду снизилась. Что же касается электроэнергии, то здесь ситуация иная. Из 592 многоквартирных домов, также плативших за электроэнергию по факту потребления, в 387 – плата возросла. Аналогичное соотношение, по данным СГРЦ, показал и анализ начислений по всем многоквартирным домам, оборудованных общедомовыми приборами учета.

«Таким образом, утверждать, что все собственники квартир в связи с изменениями в жилищном законодательстве оказались в худших условиях, неверно, – говорит руководитель СГРЦ Светлана Фомина. – Однако полученные цифры позволяют сделать вывод о том, что действующие нормативы на общедомовые нужды не совсем отвечают реалиям и явно нуждаются в корректировке. В частности, во многих домах были проведены комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности, потому нормативы по электроснабжению стали заметно превышать фактическое потребление ресурса».

По словам С. Фоминой, на подготовительном этапе расчетный центр предоставил управляющим компаниям и ТСЖ Ставрополя данные о среднемесячном потреблении многоквартирными домами ресурсов на общедомовые нужды. Это позволило в каждом конкретном случае детально соотнести действующие нормативы и реальное положение дел – в итоге большинство УК и ТСЖ уже в январе не пошли по пути максимального начисления платы за ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества многоквартирных домов. Ориентиром стал средний показатель потребления за прошлый год.