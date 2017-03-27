Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов осмотрел выставку кайтагской вышивки. Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов осмотрел выставку кайтагской вышивки.

В Доме культуры села Маджалис глава Дагестана Рамазан Абдулатипов осмотрел выставку кайтагской вышивки. Этот вид традиционного для республики искусства отсылает своей символикой к скифо-сакским, древнегреческим, индоевропейским полотнам.

В Дагестане верят, что помимо красоты, которую оценили лондонские, римские, миланские коллекционеры и музеи, вышивка шелковыми нитями является еще и оберегом.

Рассмотрев предметы мастерства, Рамазан Абдулатипов поручил министру культуры РД Зареме Бутаевой и директору центра традиционной культуры народов России «Кайтаги» Зубайдат Гасановой отобрать полотна для фотоальбома «Кайтагская вышивка».