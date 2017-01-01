Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»
Сбербанк

Что такое виджет, чем занимается рерайтер, как монетизировать свой блог – для многих перечисленное – просто набор фраз, но только не для участников второго общероссийского блогерского форума Сбербанка «SBERCAMP», прошедшего на днях в Кисловодске.

Мероприятие организовал Юго-Западный банк ПАО Сбербанк. На него съехались блогеры и лидеры мнений с разных уголков России: Ростова, Иркутска, Владимира, Тюмени, Краснодара, Ставрополя, республик Северного Кавказа, Калмыкии и других регионов. В программу четырехдневного форума вошли образовательные семинары, командообразующие мероприятия, экскурсии, прогулки по знаменитому городу-курорту и даже поездка на гору Кольцо, где участники встретили рассвет.

Поделиться своим опытом с региональными блогерами приехали спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга – владельцы собственных креативных агентств, аналитики и специалисты в сфере продвижения рекламы в интернете. Каждый из них приоткрыл свои секреты мастерства. Так, журналист, писатель и опытный блогер Павел Перец рассказал о том, как создавать эффективную нативную рекламу, придумывать захватывающие внимание заголовки и пропускать через себя то, о чём пишешь. А редактор и коммерческий писатель Сергей Король учил ребят создавать интересные посты и раскрыл одни из главных секретов успешного блогера – регулярность написания текстов и постоянный профессиональный рост. Также участники «SBERCAMP» узнали о том, как сделать популярным свой YouTube-канал от амбассадора видеохостинга Татьяны Ивановой, как правильно наладить взаимодействие с рекламодателями, чтобы монетизировать собственный блог, от совладельца блогинг-агентства «Carrot» Сергей Ешанина и многое другое.

По итогам обучения перед блогерами стояла непростая задача – создать так называемый идеальный пост, в котором с помощью инструментов нативной рекламы они могли бы продвинуть продукты Сбербанка – потребительский или ипотечный кредит. Консультантами и помощниками в выполнении этого задания стали для участников спикеры и сотрудники банка. В погоне за идеальным постом ребята проявили всю свою фантазию: кто-то сразу пошёл в ближайший офис Сбербанка, чтобы самому узнать о процессе получения кредитов, кто-то создавал мультфильмы и брал видеоинтервью у банкиров, были и те, кто даже прочитал рэп. В результате в номинации «Видео» первым стал «Рэпчик» от Виктора Шарова из Москвы и Руслана Аларханова из Сургута, в номинации «Инстаграмм-ТОП» победила Ольга Гнатко из Ярославля, а лучший лонгрид – объёмный текстовый пост – написал Илья Захаров из Ставрополя. Но, по признанию жюри, все ребята ещё на этапе написания постов проявили свою креативность и необычный подход к творчеству.

Успели за время форума участники и полюбоваться Кисловодском и его окрестностями. Знакомство с городом-курортом и в целом регионом Кавказских Минеральных Вод началось ещё во время торжественной церемонии открытия форума. Приветствуя гостей, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко и заместитель главы Кисловодска Евгений Силин коротко рассказали о том, чем славится эта земля. Также блогеры и днём, и в ночное время много гуляли по городу, делясь впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях, а в последний день прошли увлекательный квест по историческим местам Кисловодска.

Ну и конечно, побывать на Кавказских Минеральных Водах и не увидеть своими глазами, каким образом знаменитый нарзан попадает из скважин в бутылки, а потом и в магазины, нельзя. Поэтому организаторы включили в программу экскурсию на предприятие, занимающееся производством минеральной и питьевой воды, прохладительных и сокосодержащих напитков. Компания доставляет свою продукцию в 72 страны мира, является одним из лидеров в этой сфере. Знакомство с таким гигантом произвело на участников большое впечатление.

Уезжая из Кисловодска, блогеры признались, что такие встречи не просто помогают им знакомиться и набираться опыта. Они делают их друзьями, с которыми хочется встречаться снова и снова.

– Мы понимаем, что блогосфера – это новый инструмент продвижения продуктов и услуг. И цель «SBERCAMP» – прежде всего, найти точки взаимодействия банка и блогеров, чтобы выстроить долгосрочные эффективные отношения. А образовательная часть наших форумов помогает блогерам из регионов совершенствоваться и становиться действительно профессионалами своего дела, – прокомментировала Татьяна Магера, руководитель направления работы с блогосферой Центрального аппарата Сбербанка России.