Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP» Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP» Общероссийский блогерский форум Сбербанка «SBERCAMP»

Что такое виджет, чем занимается рерайтер, как монетизировать свой блог – для многих перечисленное – просто набор фраз, но только не для участников второго общероссийского блогерского форума Сбербанка «SBERCAMP», прошедшего на днях в Кисловодске.

Мероприятие организовал Юго-Западный банк ПАО Сбербанк. На него съехались блогеры и лидеры мнений с разных уголков России: Ростова, Иркутска, Владимира, Тюмени, Краснодара, Ставрополя, республик Северного Кавказа, Калмыкии и других регионов. В программу четырехдневного форума вошли образовательные семинары, командообразующие мероприятия, экскурсии, прогулки по знаменитому городу-курорту и даже поездка на гору Кольцо, где участники встретили рассвет.

Поделиться своим опытом с региональными блогерами приехали спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга – владельцы собственных креативных агентств, аналитики и специалисты в сфере продвижения рекламы в интернете. Каждый из них приоткрыл свои секреты мастерства. Так, журналист, писатель и опытный блогер Павел Перец рассказал о том, как создавать эффективную нативную рекламу, придумывать захватывающие внимание заголовки и пропускать через себя то, о чём пишешь. А редактор и коммерческий писатель Сергей Король учил ребят создавать интересные посты и раскрыл одни из главных секретов успешного блогера – регулярность написания текстов и постоянный профессиональный рост. Также участники «SBERCAMP» узнали о том, как сделать популярным свой YouTube-канал от амбассадора видеохостинга Татьяны Ивановой, как правильно наладить взаимодействие с рекламодателями, чтобы монетизировать собственный блог, от совладельца блогинг-агентства «Carrot» Сергей Ешанина и многое другое.

По итогам обучения перед блогерами стояла непростая задача – создать так называемый идеальный пост, в котором с помощью инструментов нативной рекламы они могли бы продвинуть продукты Сбербанка – потребительский или ипотечный кредит. Консультантами и помощниками в выполнении этого задания стали для участников спикеры и сотрудники банка. В погоне за идеальным постом ребята проявили всю свою фантазию: кто-то сразу пошёл в ближайший офис Сбербанка, чтобы самому узнать о процессе получения кредитов, кто-то создавал мультфильмы и брал видеоинтервью у банкиров, были и те, кто даже прочитал рэп. В результате в номинации «Видео» первым стал «Рэпчик» от Виктора Шарова из Москвы и Руслана Аларханова из Сургута, в номинации «Инстаграмм-ТОП» победила Ольга Гнатко из Ярославля, а лучший лонгрид – объёмный текстовый пост – написал Илья Захаров из Ставрополя. Но, по признанию жюри, все ребята ещё на этапе написания постов проявили свою креативность и необычный подход к творчеству.

Успели за время форума участники и полюбоваться Кисловодском и его окрестностями. Знакомство с городом-курортом и в целом регионом Кавказских Минеральных Вод началось ещё во время торжественной церемонии открытия форума. Приветствуя гостей, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко и заместитель главы Кисловодска Евгений Силин коротко рассказали о том, чем славится эта земля. Также блогеры и днём, и в ночное время много гуляли по городу, делясь впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях, а в последний день прошли увлекательный квест по историческим местам Кисловодска.

Ну и конечно, побывать на Кавказских Минеральных Водах и не увидеть своими глазами, каким образом знаменитый нарзан попадает из скважин в бутылки, а потом и в магазины, нельзя. Поэтому организаторы включили в программу экскурсию на предприятие, занимающееся производством минеральной и питьевой воды, прохладительных и сокосодержащих напитков. Компания доставляет свою продукцию в 72 страны мира, является одним из лидеров в этой сфере. Знакомство с таким гигантом произвело на участников большое впечатление.

Уезжая из Кисловодска, блогеры признались, что такие встречи не просто помогают им знакомиться и набираться опыта. Они делают их друзьями, с которыми хочется встречаться снова и снова.

– Мы понимаем, что блогосфера – это новый инструмент продвижения продуктов и услуг. И цель «SBERCAMP» – прежде всего, найти точки взаимодействия банка и блогеров, чтобы выстроить долгосрочные эффективные отношения. А образовательная часть наших форумов помогает блогерам из регионов совершенствоваться и становиться действительно профессионалами своего дела, – прокомментировала Татьяна Магера, руководитель направления работы с блогосферой Центрального аппарата Сбербанка России.