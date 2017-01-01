Уважаемые читатели! Уже много лет мы с вами встречаемся не только на привычных газетных полосах, а еще и по адресу интернет-прописки «Ставропольской правды» www.stapravda.ru. Накануне 100-летнего юбилея издания мы представляем наш обновленный сайт, который, верим, вам понравится.

Сайт «Ставропольской правды» стал адаптивным. Газете «Ставропольская правда» 100 лет (1917 – 2017 г.г.)

Постоянные читатели должны помнить, что это не первое преобразование за 15 лет существования электронного ресурса (мы всегда старались идти в ногу со временем). Однако нынешние новации для нас, пожалуй, самые долгожданные и интересные. Уже с первого взгляда можно оценить: сайт «Ставрополки» стал легче и свежее.

Главная цель, которую мы преследовали, приступая к модернизации, – это помочь пользователям ориентироваться в большом потоке информации. В «Зеркале дня» посетители www.stapravda.ru, как и читатели оффлайн-версии, узнают о самых свежих событиях на Ставрополье. Блок с говорящим названием «Выбор читателей» отражает основные интересы публики. В целом же для удобства поиска вся информация по-прежнему структурируется по тематическим рубрикам. А любители «бумажной» версии могут прочитать газету «как есть» прямо с экрана, скачав свежий выпуск в формате PDF.

При разработке проекта мы постарались оставить внешнее сходство газеты и сайта, отчасти даже вернувшись к истокам: каждый материал сопровождается авторским заголовком, который остается важным элементом профессиональной журналистики. Тогда как множество новоиспеченных онлайн-изданий отказались от этого, ориентируясь в большей степени не на читателей, а на поисковые системы.

Наш новый сайт стал адаптивным – теперь им удобно пользоваться на всех типах современных устройств. Он автоматически подстраивается под размер экрана, будь то настольный компьютер или мобильный гаджет. Более того, значительно ускорилась загрузка, поэтому не придется долго ждать прорисовки нужной информации.

Как и прежде, редакция сохранила преемственность предыдущих версий проекта и оставила свободный доступ ко всем архивным материалам. Ведь без преувеличения можно сказать, что такой полной информации обо всех сферах жизни Ставрополья за последние 15 лет нет ни на одном ставропольском сайте.

В общем, пробуйте, привыкайте, оценивайте. А мы продолжим работу над совершенствованием сайта «Ставропольской правды».