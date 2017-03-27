Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в Интернете»!

Семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в Интернете» в Пятигорске

На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: 1С-Битрикс, Яндекс, МойСклад, СПСР-Экспресс, Координационный центр национального домена сети Интернет, ВебМастер. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.

Посмотрите, что вы узнаете:

Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;

Что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;

Как заставить социальные сети приносить клиентов;

Чем грозит новый закон 54-ФЗ вашему бизнесу;

Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;

Новые технологии и маркетинговые « фишки» для интернет-магазинов;

фишки» для интернет-магазинов; Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто не хочет потерять клиентов и считает свои деньги.

Ознакомьтесь с программой семинара

Для бесплатного участия необходима регистрация.

Дата и время: 6 апреля. Начало в 10:00

Место проведения: отель «Интурист» г. Пятигорск, пл. Ленина, 13

Вы слишком заняты и у вас нет времени на семинар? Интересно, чем же вы занимаетесь, если не можете выделить всего 5 часов для своего бизнеса и профессионального роста. Потратьте немного своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.

Почему необходимо участвовать?

Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно;

Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает;

Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Спешите зарегистрироваться – количество мест ограничено, а трансляции и видео-записи мероприятия не будет.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании по телефону 8 (962) 028-50-60 или email g.uzdenova@web-kmv.ru