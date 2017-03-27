На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: 1С-Битрикс, Яндекс, МойСклад, СПСР-Экспресс, Координационный центр национального домена сети Интернет, ВебМастер. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.
Посмотрите, что вы узнаете:
Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто не хочет потерять клиентов и считает свои деньги.
Ознакомьтесь с программой семинара
Для бесплатного участия необходима регистрация.
Дата и время: 6 апреля. Начало в 10:00
Место проведения: отель «Интурист» г. Пятигорск, пл. Ленина, 13
Вы слишком заняты и у вас нет времени на семинар? Интересно, чем же вы занимаетесь, если не можете выделить всего 5 часов для своего бизнеса и профессионального роста. Потратьте немного своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.
Почему необходимо участвовать?
Спешите зарегистрироваться – количество мест ограничено, а трансляции и видео-записи мероприятия не будет.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании по телефону 8 (962) 028-50-60 или email g.uzdenova@web-kmv.ru