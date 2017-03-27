Депутат Госдумы Ольга Казакова вручила Благодарственные письма деятелям культуры

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова встретилась с деятелями культуры Кисловодска в театре-музее «Благодать». Поздравив их с профессиональным праздником, депутат рассказала о таких проектах партии «Единая Россия», как «Местные дома культуры» и «Театры малых городов». Они направлены на обновление материально-технической базы учреждений культуры, развитие муниципальных театров страны. Являясь заместителем председателя комитета Госдумы по культуре, Ольга Казакова непосредственно участвует в реализации этих проектов.

Затем Ольга Казакова вручила благодарственные письма Государственной Думы Российской Федерации директору театра-музея «Благодать» Валентине Имтосими, члену Союза писателей и Союза композиторов России Борису Розенфельду, заместителю генерального директора Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова Андрею Дмитриевскому и другим деятелям культуры.