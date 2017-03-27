Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Георгиевские ленточки

В Доме культуры станицы Кармалиновская Новоалександровского района прошел мастер-класс по изготовлению броши «Георгиевская лента». Акция посвящена предстоящему Дню Победы.

В ней приняли участие творческие коллективы Дома культуры: прикладного творчества «Конфетти» и хореографический ансамбль «Карусель». Во время мастер-класса ребята узнали историю возникновения Георгиевской ленточки, цветовой закономерности на ней, а также о знаках личной доблести солдата на поле боя. Изготовленные Георгиевские ленты дети вручили своим сверстникам — станичникам.