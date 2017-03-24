Начальник главного управления МВД России по краю Александр Олдак

Сегодня на очередном заседании Думы Ставрополья отчитался о работе в 2016 году глава краевого полицейского главка Александр Олдак.

Докладчик старался не злоупотреблять цифрами, рассказал о криминогенной ситуации в крае лаконично и доступно. Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении собственности, случаев мошеннических действий. Усилена работа с личным составом. Служба остается опасной, требующей мужества.

За пять лет на Ставрополье погибло 16 сотрудников полиции, в отношении 500 совершены преступления. А. Олдак признал, что недостатки в работе правоохранительных органов безусловно есть, уверил, что в главке с ними борются. Будут ли недостатки в дальнейшем? Увы! Трудно гарантировать иное.