Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

В школьные весенние каникулы воспитанники и преподаватели кисловодского Центра детско-юношеского туризма и военно-патриотического воспитания открыли походно-лагерный сезон- 2017.

Сразу после торжественного построения у Вечного Огня на мемориале «Журавли» 15 юных кисловодчан со своими наставниками отправились в Приэльбрусье. В поселке Терскол воспитанники Центура будут интенсивно заниматься строевой и физической подготовкой, изучать тактико-технические характеристики стрелкового оружия, осваивать навыки походной жизни. Львиную долю программы сборов у подножья высочайшей вершины Европы, разумеется, займет горная подготовка. Ребята совершат несколько радиальных выходов на склоны Эльбруса, где продемонстрируют все, чему их учили зимой в кабинетах и спортзале.

Летний период обучения в Центуре продлится с весенних до осенних школьных каникул. За это время ребята совершат походы в Приэльбрусье, Архызе, Адыгее и даже в Крыму. В учебном плане также много патриотических акций, приуроченных к 75-летию битвы за Кавказ. Ребята отдадут дань памяти советским воинам, защищавшим горные перевалы.