Фото предоставлено пресс-службой ГК «Динамо-Виктор»

В Краснодаре прошел финальный этап первенства России по гандболу среди юношей до 17 лет. Ставропольская команда переиграла сверстников из Москвы и Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Волгограда, Самары и Астрахани, уступив лишь хозяевам турнира — краснодарской команде.

Таким образом, подопечные Александра Бородина и Вячеслава Лисовца заняли второе место и были награждены серебряными жетонами.

Как рассказал пресс-атташе ГК «Динамо-Виктор» Семен Изосимов, в последний раз подобное достижение ставропольской гандбольной школе покорялось почти десять лет назад.