Фото пресс-службы губернатора СК

В Москве глава Росавтодора Роман Старовойт провел совещание с участием губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, зампреда краевого правительства Александра Золотарёва, министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игоря Васильева говорили о строительстве автодороги «Кисловодск-Адлер».

Напомним, вопрос об этом проекте поднял Владимир Владимиров 10 марта на заседании Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО. Автодорога «Кисловодск-Адлер» может поспособствовать увеличению туристов на черноморские курорты, сократив расстояние, а следовательно и время пути, от КМВ до Сочи, в два раза.

На совещании с Р. Старовойтом обсудили детали строительства – в частности, ряд предложений правительства края. Длина трассы может составить 334 км, причем строить с нуля предстоит лишь чуть больше ста километров, остальная часть – существующая дорожная сеть, нуждающаяся в обновлении.

Варианты финансирования также обсуждались на совещании. Росавтодор рассмотрит предложения властей Ставрополья и позже представит проект в Правительство РФ.

Сейчас Кисловодск и Сочи связывает автомагистраль протяженностью 770 км.