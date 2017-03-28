Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Велосипедист

Новая дорожка для велосипедистов на улицах Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе не выдержала зимнего испытания – резиновое покрытие отслоилось. И хотя подрядчик готов отремонтировать велодорожку бесплатно, так как гарантийный срок еще не прошел, специалисты комитета городского хозяйства администрации Ставрополя и велосипедисты считают, что это сизифов труд. Покрытие решено заменить на мелкозернистый асфальт с яркой разметкой.

К активному велосезону по поручению главы Ставрополя Андря Джатдоева работы будут закончены.