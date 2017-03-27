Фото: ГУ МЧС России по СК Учебная тревога в психиатрической больнице

На территории филиала Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 краевого центра тушили условный «пожар» без огня. В медицинском учреждении прошло пожарно-тактическое занятие, которое провел личный состав третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК. По замыслу занятия, в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ в палате на первом этаже произошел пожар. В результате были отработаны действия персонала по эвакуации больных, и первичных действий по тушению условного пожара.