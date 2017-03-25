Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Генерал-полковник Александр Ерёмин вручил награду кадетской школе имени генерала А. Ермолова в Ставрополе Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Генерал-ветеран пограничной службы Александр Еремин в кадетской школе им. генерала А. Ермолова в Ставрополе Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Генерал-ветеран пограничной службы Александр Еремин в кадетской школе им. генерала А. Ермолова в Ставрополе Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра побывала группа старших офицеров пограничной службы во главе с председателем координационного совета Международного Союза общественных объединений ветеранов пограничной службы генерал-полковником Александром Ереминым.

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра побывала группа старших офицеров пограничной службы во главе с председателем координационного совета Международного Союза общественных объединений ветеранов пограничной службы генерал-полковником Александром Ереминым.

Будучи в Ставропольском крае в служебной командировке, А. Еремин посетил кадетскую школу (КШ), где поучаствовал в собрании актива ветеранов пограничной службы по образованию Ставропольского регионального отделения «Российского Совета ветеранов пограничной службы».

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, в кадетке его интересовала подготовка к набору в новые классы начальной пограничной подготовки и оснащение учебных мест военно-спортивного городка.

После рабочей встречи с руководством школы, офицерами-воспитателями и кадетами, генерал вручил коллективу КШ специальный диплом за активное практическое участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи и поддержку ветеранских организаций края, а также ряд дидактических материалов.