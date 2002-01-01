Техническое обслуживание газового оборудования

В последнее время на рынке электронных приборов появились в продаже сигнализаторы загрязнений воздуха, предназначенные для обнаружения в помещениях различных газов, паров бензина, растворителей и пр. Монтаж данных устройств происходит без вмешательства в сеть газопотребления, устанавливается различными фирмами по желанию собственника.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Ставрополь» обращают внимание потребителей Ставропольского края, что данные сигнализаторы загрязнений воздуха не являются системой контроля загазованности.

В соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» системы контроля загазованности (газоанализаторы) с автоматическим отключением подачи газа обязательны к установке:

в квартирах многоквартирных домов, где устанавливаются котлы для индивидуального отопления;

в жилых зданиях при установке отопительного оборудования тепловой мощностью более 60 кВТ;

при установке отопительного оборудования в подвальных, цокольных этажах или в пристройках к зданию.

Работы по установке газоанализаторов относятся к газоопасным, поэтому выполняются только специализированными организациями.

ВНИМАНИЕ! Установка датчиков загазованности не освобождает потребителей от обязанности проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.).

За подробной информацией о порядке установки систем контроля загазованности (газоанализаторов) потребителям Ставропольского края необходимо обращаться в газораспределительную организацию ( «гор/райгаз») по месту жительства.