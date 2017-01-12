Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Капремонт

По инициативе Минстроя РФ в российских регионах стартовала новая программа, суть которой сводится к проведению так называемого энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Как пояснили в краевом министерстве ЖКХ, включиться в нее могут и ставропольцы.

Программа подкреплена федеральными финансами: каждый дом-участник может получить до 5 млн рублей. В целом же в 2017 году Фонду содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделено 200 млн. Рассчитывать на эти средства могут жильцы многоквартирных домов, которые примут решение на общем собрании о проведении энергоэффективного капремонта. Он предполагает осуществление комплекса мер, которые в перспективе позволят снизить расход тепла и электроэнергии не меньше, чем на 10 процентов. В частности, это может быть утепление фасада и крыши, установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов и т.д. Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2017 года. А многоквартирные дома не быть аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

Государство в итоге компенсируют собственникам затраты. Половина расходов будет возвращена по окончании ремонта. Остальная – после того, как будет получена заявленная экономия энергоресурсов. По оценке министра ЖКХ края Р. Марченко, проект может стать для населения хорошей возможностью обновить дома, которые в этом остро нуждаются, но включены в региональную программу капитального ремонта на отдаленные периоды.