На расширенном заседании коллегии комитета Ставропольского края по делам архивов рассмотрены итоги работы архивных органов и учреждений края в 2016 году и определены основные направления развития архивного дела на 2017 год.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Архив Архив

Как отметила председатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова, остается стабильно высоким спрос жителей Ставрополья на предоставление архивной информации. По итогам 2016 года количество исполненных запросов составило 76,5 тысячи (увеличение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом). Растет и количество электронных обращений в архивы: рассмотрено 38,2 тысячи запросов.

Успешно продолжается освоение архивистами практики проведения краевых историко-документальных выставок. Одновременно во всех муниципальных районах и городских округах Ставрополья экспонировалась историко-документальная выставка «Церковь Христова на Северном Кавказе», вызвавшая большое внимание самых разных слоев общества – от школьников и студентов до ветеранов. Широкий отклик получил и другой выставочный проект – «Все мы родом из детства», отразивший развитие государственной семейной политики в России в XIX – начале XXI в. и исторический опыт социальной работы на Ставрополье с детьми. В целом в 2016 году архивными учреждениями края проведено 738 информационных мероприятий. Количество пользователей архивной информации достигло 115 тысяч человек.

Продолжается целенаправленная и кропотливая работа по рассекречиванию архивных документов: экспертами изучено 2632 дела, сняты ограничения на использование 1120 дел, содержащих в общей сложности около 9000 документов.

В рамках создания электронного архива Ставропольского края в электронные описи внесено 422134 единицы хранения, в целом оцифрованы описи на 2042360 единиц хранения. Этот процесс стал в архивном деле практически непрерывным.

В центре внимания задача повышения информационного потенциала единого Архивного фонда Российской Федерации. Экспертно-проверочной комиссией комитета утверждены описи на 32013 дел управленческой документации. На договорной основе государственными архивами упорядочено 6033 дела управленческой документации и по личному составу. В государственные и муниципальные архивы принято 33889 единиц хранения (увеличение на 10%).

В 2016 году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы. В здании краевого архива, например, осуществлена замена витража центрального входа и бокового фасада, обновлена охранно-пожарная сигнализация. Современными системами охранно-пожарной сигнализации оборудованы два архивохранилища муниципальных архивов.

В минувшем году шел активный обмен опытом по приоритетным направлениям деятельности с коллегами из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Владимирской, Тверской, Ярославской областей, Карачаево-Черкесской Республики. В октябре 2016 года на базе архивного отдела администрации города-курорта Ессентуки прошла профессиональная встреча со специалистами Республики Крым.

В 2017 году работники архивной службы Ставропольского края наметили целый ряд акций по информационной поддержке и участию в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, краевой акции «Пусть память живет...», с подбором и размещением в сети Интернет сведений о жертвах среди мирных жителей в годы фашистской оккупации Ставрополья. Работают специалисты архива и над созданием базы данных о награжденных медалью «За оборону Кавказа».