Фото: www.stgau.ru Фото: www.stgau.ru Татьяна Задорожная

В столице Кузбасса Кемерово прошел финал первенства России по дзюдо, собравший более 450 атлетов до 23 лет из более чем 60-ти регионов страны — ближайший резерв национальной сборной.

В финале первенства участвовали сборные команды субъектов РФ, прошедшие отбор на Всероссийских состязаниях в Челябинске и Екатеринбурге, первенствах федеральных округов, ДСО и ведомств, а также недавних Всероссийских соревнованиях в Уфе. По итогам турнира будут обновлены составы молодежных сборных команд России для участия в ноябрьском первенстве Европы в Черногории и других международных соревнованиях этого года.

Их трех спортсменов Ставрополья удача улыбнулась лишь Татьяне Задорожной, ставшей бронзовым призером в весовой категории до 63 килограммов. Татьяна включена в состав сборной команды России по дзюдо.