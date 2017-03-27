Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Пожарный

28 марта на территории частного дома в селе Отказном Советского района загорелся сенник со сложенными в нем запасами корма для домашнего скота, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Такие возгорания пожарные называют одними из самых сложных, так как сено имеет свойство не столько гореть, сколько тлеть во внутренних слоях, и иногда уже потушенные места воспламеняются вновь. Кроме того, в любой момент огонь мог перекинуться на хозяйственные постройки. Пожарным пришлось вручную растаскивать кормовой запас хозяйственными вилами. Слой за слоем огнеборцы разворошили копну и тюки, а затем полили тлеющие участки.