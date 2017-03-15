День города Ставрополя 2017

В этом году накануне празднования 240-летия Ставрополя логотип Дня города – 2017 можно будет увидеть на товарах ставропольских организаций и предприятий торговли, общественного питания, на кинотеатрах, развлекательных центрах, в парках, гостиницах и т.д. Символику поместят на этикетки товаров, упаковки, информационные и рекламные материалы, баннеры и полиграфических изделия, сувениры.

Сейчас договоренность достигнута с 28 организациями и предприятиями. Те, кто желает украсить свою продукцию юбилейной символикой, могут обращаться по телефону: 26-50-53 или на электронную почту otdelmsp@mail.ru